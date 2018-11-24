В Москве минувшей ночью был эвакуирован Киевский вокзал

В ночь на субботу, 24 ноября, Киевский вокзал в Москве был экстренно эвакуирован. Согласно последней информации, сотрудники столичной полиции проверяли помещения на наличие опасных устройств.

Источник в экстренных службах столицы подчеркнул, что поддержку полицейским оказывали подразделения МЧС России, передает сегодня утром РИА "Новости". Уточняется, что на территории Киевского вокзала могли оказаться взрывоопасные предметы.

Напомним, что за последнее время московским правоохранителям поступило сразу несколько сообщений о минировании зданий в столице. В частности, в пятницу кинологи со служебными собаками тщательно осматривали помещения Большого театра, а также отель "Молодежный".