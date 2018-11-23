На горящих складах в Большом Волоколамском проезде могут быть ГСМ

В Москве в пятницу, 23 ноября, вечером пожар бушует на территории складов в Большом Волоколамском проезде. Внутри помещений здания, в котором произошел пожар, могут находиться люди. По новой информации, площадь возгорания увеличилась до 200 квадратных метров.

По данным РЕН ТВ, пожару предшествовал сильный хлопок. Есть сведения, что на территории складов хранились горюче-смазочные материалы. Это недалеко от станции МЦК «Панфиловская».

На месте происшествия работают все экстренные службы: пожарные расчеты, правоохранители и бригады "скорой помощи". В настоящее время есть угроза распространения пламени.

Telegram-канал Varlamov News ранее выложил в сеть фото пожара на улице Маршала Рыбалко.