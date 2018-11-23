Автомобиль Lexus на предельной скорости врезался в БТР, водитель погиб

В Иркутской области водитель автомобиля Lexus GS300 так торопился, что рискнул протаранить армейское оцепление. Набрав скорость в 170 км/ч, автомобиль врезался в замыкавший колонну БТР. Водитель "Лексуса", которому был всего лишь 31 год, погиб на месте происшествия.

Очевидцы происшествия сняли на видео последствия аварии и разметили в соцсети. ДТП произошло 22 ноября на Качугском тракте близ деревни Жердовки. Поздно вечером там перекрыла движение военная автоинспекция. По данным очевидцев, владелец "Лексуса" решил не стоять в пробке, а пошел на прорыв, хотя военнослужащий - контрактник дважды ему объяснил, что надо подождать, когда пройдет колонна. Но водитель прорвал отцепление и чуть не наехал на контрактника.

В головном БТР сразу предложили оттеснить его мягко на обочину, как уже делалось раньше, но поступил приказ колонне принять вправо и пропустить, - сообщают иркутские СМИ.

Lexus рванул с места, набрал скорость в 170 км/ч и врезался в замыкавший колонну бронетранспортер. От мощного удара у БТР оторвало колесо, а саму ее развернуло на трассе. Побитый "Лексус" вылетел на обочину и загорелся. Зажатый в салоне авто мужчина скончался на месте.