В Петербурге восемь воспитанников детсада заразились сальмонеллезом

В Санкт-Петербурге восемь воспитанников детского сада заразились сальмонеллезом. Согласно последней информации осведомленных источников, семеро детей были помещены в медицинские учреждения.

Известно, что признаки кишечной инфекции были зафиксированы у четырнадцати воспитанников детсада, но лабораторно заболевание подтвердилось лишь у восьмерых, передает "Росбалт" данные пресс-службы регионального управления Роспотребнадзора.

Уточняется, что пострадали дети в возрасте от трех до пяти лет, у них замечены среднетяжелые формы болезни. Сад временно закрыт, специалисты проводят проверку.