Источник: допрошены пилоты сбившего человека в Шереметьево самолета

Источник в правоохранительных органах Москвы в пятницу, 23 ноября, рассказал, что пилоты Boeing-737, насмерть сбившего в столичном аэропорте Шереметьево человека, были допрошены как свидетели.

Подчеркивается, что экипаж уже вернулся в Москву, поэтому пилоты смогли предоставить информацию по делу о нарушении требований в области транспортной безопасности, передает РИА "Новости".

Напомним, тело 25-летнего мужчины было найдено на взлетно-посадочной полосе аэропорта Шереметьево вечером в минувший вторник. Впоследствии выяснилось, что погибший был гражданином Армении, которого депортировали из Испании. По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение требований в области транспортной безопасности".