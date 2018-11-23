Утром в пятницу, 23 ноября, на "синей ветке" московского метро произошел сбой в движении поездов. Согласно последней информации, неисправность возникла между станциями "Бауманская" и "Электрозаводская".

Сбой произошел около 8.30 утра, после чего интервалы движения поездов увеличились до 3-4 минут. Как сообщает сегодня издание "Известия", ссылаясь на источники, составы реже ходили в сторону центра от станции "Пятницкое шоссе". Скопление пассажиров отмечалось на станциях "Первомайская", "Щелковская", "Партизанская" и "Киевская".

К настоящему моменту неполадки устранены специалистами, а поезда ходят по графику. Точная причина сбоя пока не сообщается.