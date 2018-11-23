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Найдены тела женщин, провалившихся под лед вместе с ребенком в ХМАО
23 ноября 2018, 09:03 [ «Аргументы Недели» ]
Спасатели обнаружили тела женщин, которые провалились под лед на реке Корлики в ХМАО вместе с ребенком. Согласно последней информации осведомленных источников, погибшие были найдены на берегу.
Тела находились примерно в 500 метрах от места, где снегоход с нартами провалился под лед. В общей сложности специалисты в рамках этой поисковой операции обследовали около шести тысяч квадратных метров реки.
Как уточняет URA.RU, ранее удалось обнаружить тело четырехлетнего ребенка, а вот водитель снегохода – мужчина 1986 года рождения – пока не найден.
Известно, что семья югорчан ехала из села в соседнее стойбище по реке Корлики, когда лед внезапно лопнул.
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