СМИ: Задержан начальник управления по работе с личным составом Минобороны

Бывший начальник Главного управления по работе с личным составом Минобороны России, бывший начальник ЦСКА Михаил Барышев задержан на 48 часов, сообщил источник в правоохранительных органах.

Его заподозрили в причастности к многомиллионным хищениям, когда он работал начальником Центрального спортивного клуба армии (ЦСКА). Официального подтверждения от Минобороны и СК пока нет.

По словам собеседника ТАСС, Бакрышев был задержан у себя дома в Москве. Источники «Интерфакса» сообщают, что на Барышева заведено уголовное дело. В настоящий момент его допрашивают.