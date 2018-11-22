Начата проверка по факту гибели рабочего на стройке в Новой Москве

На стройке торгового центра «Саларис» около станции метрополитена «Саларьево» в ТиНАО произошло обрушение трубы. Один рабочий в результате ЧП погиб, еще двое получили травмы средней степени тяжести.

По непонятной пока причине обрушились трубы отопления на третьем этаже строящегося здания. Следователи организовали проверку, информирует пресс-служба ГСУ СК по Москве. Свое расследование проводит и Мосгосстройнадзор.

По словам коллег пострадавших, рабочие монтировали трубу и, чтобы проверить, пустили в нее воду. При этом конструкцию, по всей видимости, еще толком не закрепили.