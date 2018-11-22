Актёр «Улиц разбитых фонарей» пропал в Тольятти

В полицию города Тольятти Самарской области обратились родственники режиссера Тольяттинского молодежного драматического театра Олега Куртанидзе. В четверг, 15 ноября он пропал и больше не выходил с близкими на связь.

Правоохранители выяснили, что телефонный аппарат актера находится в Новосибирске. По версии полицейских, Куртанидзе уехал туда на поезде. По банковской карте Олега был приобретен билет на поезд в Сибирь, где у мужчины живут дальние родственники, а потом с нею совершены еще несколько операций в разных городах, пишут СМИ. Почему не выходит на связь с близкими - не ясно.

У актера и режиссера маленькая дочка, ей полтора года.

Куртанидзе играл в таких сериалах, как «Тайны следствия», «Улицы разбитых фонарей», «Ментовские войны» и др.