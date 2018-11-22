В Омске прокуратура заинтересовалась школой, где в еду выжимали грязные тряпки

Прокуратура Марьяновского района начала проверку после появления в Сети видео, как в столовой одной из школ дежурящие старшеклассники выжимают грязные тряпки в кружки с чаем и тарелки.

Видео появилось в Instagram старшеклассницы Регины из марьяновской школы № 1. Посмеиваясь, подростки протирают мебель и лампы в школьной столовой, а затем выжимают грязную тряпку в посуду с едой.

Посмотрев видео, мать одной из учениц была крайне возмущена, ведь из этой посуды впоследствии ели дети из младших классов. Старшеклассники же заявили, что ролик был всего лишь инсценировкой.

В настоящее время прокуратурой организована проверка соблюдения требований законодательства об образовании, а также санитарно-эпидемиологического законодательства в данной школе.