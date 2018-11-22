У берегов Крыма затонула российская баржа с зерном

Сегодня на выходе из Керчь-Еникальского канала затонула баржа с зерном. Обошлось без жертв и пострадавших, движение по каналу не затруднено, сообщило Главное управление МЧС по Крыму.

«На выходе из Керчь-Еникальского канала, севернее мыса Борзовка на глубине десяти метров, от берега 600 метров восточнее мыса Хрони затонула баржа с зерном, 3,3 тысячи тонн. Порт приписки – Ростов-на-Дону. Разлива топлива нет. Жертв и пострадавших нет», - говорится в сообщении пресс-службы Крымского МЧС.

В ведомстве также уточнили, что судоходство в Керчь-Еникальском канале не затруднено, помощь сотрудников МЧС для ликвидации последствий происшествия не потребовалась, передает РИА Новости.