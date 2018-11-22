"Лихие 90-е": в Подмосковье успешный бизнесмен убит киллером

Частного предпринимателя расстреляли в своей машине в Видном Московской области. Мужчина был экстренно госпитализирован, но от полученных травм и ранений скончался в медучреждении.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе областного ГСУ СК, поджидавший жертву убийца несколько раз выстрелил в индивидуального предпринимателя. На дверях машины коммерсанта нашли семь сквозных пулевых отверстий.

На месте произошедшего криминалистами также было обнаружено 4 гильзы и одна пуля калибром 9 миллиметров. Сотрудники СК РФ возбудили уголовное дело об убийстве и незаконном обороте оружия.