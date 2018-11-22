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"Лихие 90-е": в Подмосковье успешный бизнесмен убит киллером

22 ноября 2018, 11:41 [ «Аргументы Недели» ]

"Лихие 90-е": в Подмосковье успешный бизнесмен убит киллером
фотобанк АН

Частного предпринимателя расстреляли в своей машине в Видном Московской области. Мужчина был экстренно госпитализирован, но от полученных травм и ранений скончался в медучреждении.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе областного ГСУ СК, поджидавший жертву убийца несколько раз выстрелил в индивидуального предпринимателя. На дверях машины коммерсанта нашли семь сквозных пулевых отверстий.

На месте произошедшего криминалистами также было обнаружено 4 гильзы и одна пуля калибром 9 миллиметров. Сотрудники СК РФ возбудили уголовное дело об убийстве и незаконном обороте оружия.

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Что известно о скончавшемся начальнике ГРУ Игоре Коробове

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"Лихие 90-е": в Подмосковье успешный бизнесмен убит киллером

Частного предпринимателя расстреляли в своей машине в Видном Московской области. Мужчина был экстренно госпитализирован, но от полученных травм и ранений скончался в медучреждении.

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МИД РФ призвал Украину воздержаться от авантюр в Азовском море

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Появилось «пророчество Нострадамуса» об окопной войне в Донбассе в 2019 году

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Хью Лори стал кавалером ордена Британской империи

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Ученые выявили универсальное средство для борьбы с раком

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Дональд Трамп снова усомнился в глобальном потеплении

Дональд Трамп снова усомнился в глобальном потеплении

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Живут же люди! Нигерия: Нолливуд, невесты на «откорм» и «нигерийское письмо»

Живут же люди! Нигерия: Нолливуд, невесты на «откорм» и «нигерийское письмо»

Расположенная в Западной Африке, не самая большая по площади(14 место среди стран континента), Федеральная республика Нигерия является «африканским гигантом» по ряду показателей. Это самая густонаселенная страна континента, которая по численности населения вышла на 7-е место в мире.

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Медики назвали профессии, способные спровоцировать рак легких

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Немецкие СМИ обеспокоены «борщевичным бедствием» в России

Немецкие СМИ обеспокоены «борщевичным бедствием» в России

Распространение борщевика в средней полосе России стало настоящей проблемой. На «борщевичное бедствие» даже обратила внимание немецкая пресса, рассказав историю этого ядовитого сорняка.

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Умер глава ГРУ, Герой России Игорь Коробов

Умер глава ГРУ, Герой России Игорь Коробов

После тяжелой болезни ушел из жизни начальник Главного разведывательного управления (ГРУ) Генерального штаба Вооруженных Сил РФ генерал-полковник Игорь Коробов, сообщило сегодня Минобороны.

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Опубликовано видео маневров четырех новейших СУ-57

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В Интернете появилось видео маневров российских истребителей Су-57. На кадрах видно, как четыре Су-57 летят друг за другом. Истребители пятого поколения при этом соблюдают минимальную дистанцию.

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Родственники Шумахера опубликовали последнее интервью гонщика перед травмой

Родственники легендарного пилота "Формулы-1" Михаэля Шумахера опубликовали архивное интервью с гонщиком, которое было записано в 2013 году, за два месяца до травмы во французских Альпах.

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На Марсе уфологи разглядели изображение Будды

На Марсе уфологи разглядели изображение Будды

Всемирно известный исследователь Скотт Уоринг, который занимается поиском доказательств внеземной жизни, при исследовании поверхности Марса наткнулся на необычный артефакт.

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В Чудско-Псковском озере растут уловы леща и окуня

В Чудско-Псковском озере растут уловы леща и окуня

В 2018 г. удалась рыбалка в Чудско-Псковском озере. К ноябрю рыбаки уже выловили 2582 т рыбы, тогда как за 10 месяцев прошлого года – 2047 тонн. Клевали лещ и окунь. Чудско-Псковское озеро – крупный озёрный комплекс, состоит из 3-х частей: Чудское озеро, Псковское озеро и Тёплое озеро.

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Обойдёмся без снотворного

Обойдёмся без снотворного

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Ученые выяснили, что ваниль начали использовать более 3600 лет назад

Ученые выяснили, что ваниль начали использовать более 3600 лет назад

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Сенаторы призвали СБ обновить условия применения Россией ядерного оружия

Сенаторы призвали СБ обновить условия применения Россией ядерного оружия

Сенаторы и военные представители считают, что необходимо четко определить факторы для принятия решения об ответе на использование противником гиперзвукового оружия и других видов стратегического неядерного оружия.

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Почки надо беречь с детства

Почки надо беречь с детства

Простая киста почки – это доброкачественное, тонкостенное, объёмное образование, развивающееся из почечной ткани и содержащее серозную жидкость. Киста почки представляет собой шаровидную полость. В почках может быть одна или несколько кист. Простые кисты – самый распространённый тип.

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Старение и рак – наследие прапрапредков – 2

Старение и рак – наследие прапрапредков – 2

«АН» продолжают публикацию цикла статей, посвящённых цепочке научных открытий доктора биологических наук Валерия Зюганова, которая привела его к созданию эликсира «Леюрус Арктика плюс» (согласно ст. 25 ФЗ «О рекламе», «Леюрус Арктика плюс» не является лекарственным средством).

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Фанаты Загитовой чуть не убили Транькова

Фанаты Загитовой чуть не убили Транькова

Россия завоевала ещё 4 путёвки в финал Гран-при по фигурному катанию во время московского этапа. Рассказываем самое интересное об этом мегатурнире. Рейтинг фигурного катания зашкаливает. В 7 утра к «Мегаспорту» выстроилась очередь, как в советское время за колбасой. Оказалось, это... японцы

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Я еще вернусь в КХЛ

Я еще вернусь в КХЛ

Легендарный тренер Вячеслав БЫКОВ, дважды олимпийский чемпион и семикратный чемпион мира, в составе национальной сборной как игрок и двукратный чемпион мира как тренер, дал интервью «АН» о своём возвращении в КХЛ и взглядах на хоккей, и почему многие спортсмены голосуют за Путина

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Кононов возвращается в Европу

Кононов возвращается в Европу

Все пять российских участников Лиги чемпионов и Лиги Европы на будущей неделе играют дома. Три из них в состоянии уже сейчас обеспечить себе европейскую весну. Это может стать настоящим прорывом для отечественных клубов. И не припомнить, когда в Москве ходили на ЦСКА так, как этой осенью.

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Дзюба обратился к болельщикам после проигрыша сборной по футболу Швеции

Дзюба обратился к болельщикам после проигрыша сборной по футболу Швеции

Нападающий российской сборной по футболу Артем Дзюба записал видеообращение, в котором обратился к болельщикам после проигрыша Швеции. Сборная России 20 ноября проиграла матч шведской команде со счетом 0:2.

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Мальчиков для биться больше нет

Мальчиков для биться больше нет

Вы видели матч Германия – Нидерланды? А воскресную трансляцию с «Уэмбли»? Если да, у вас вряд ли остались сомнения в том, нужен ли футболу новый турнир, придуманный УЕФА. Чтобы понять, что изменилось в футболе с появлением Лиги наций, вспомним, что делали европейские сборные 4 года назад

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Умерла самая старая в мире монахиня

Умерла самая старая в мире монахиня

В польском городе Краков в возрасте 110 лет скончалась Цецилия Рошак (Cecylia Roszak), которая считалась самой старой монахиней на планете. В 2009 году ей присудили звание «Праведники народов мира».

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И стоило топтать ботфорты?

И стоило топтать ботфорты?

Концовку года сборная России смазала. В заключительных двух матчах – два поражения с общим счётом 0:5. И упущенный шанс выиграть группу в Лиге наций УЕФА и перейти в класс сильнейших. «Как вам ботфорты Артёма Дзюбы?» – эта подпись сопровождала фото, опубликованное в твиттере сборной.

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Австрийский скандал

Австрийский скандал

Зарубежные СМИ продолжают раздувать новую шпионскую сенсацию. В ноябре задержан 70-летний австрийский полковник в отставке. Его обвиняют в многолетней работе на российскую военную разведку. Обозреватель «АН» попросил помочь разобраться в этом деле ветерана российских спецслужб

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Лазарь Каганович: железный нарком

Лазарь Каганович: железный нарком

Историки и публицисты задаются вопросом: кем был Каганович? Тайным хозяином Кремля? Или исполнителем сталинской воли? Когда Лазарь Каганович умер в 1991 г., о его смерти советские газеты сообщили со ссылкой на западные информагентства, словно он принадлежит не нашей, а чужой истории

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В планах не значился

В планах не значился

За 9 месяцев 2018 г. рождаемость в России сократилась на 5,2% по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году. Это означает минус 150 тыс. рождений. А 2017-й стал годом ещё более значительного уменьшения – сразу на 17%, с 12,8 рождений на 1000 женщин до 11,4. Россияне не хотят рожать.

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Разорвать неделимое

Мы продолжаем разговор о новой книге историка, писателя, политолога Юрия Сторчака «Русский разлом», детально рассматривающего такое понятие, как «русский мир». Его истоки, проблемы и особенности. Книга вышла в издательстве «Аргументы недели» и сразу завоевала популярность среди читателей. 

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