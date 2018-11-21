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На Кузбассе пожар бушует в торговом центре в Новокузнецке
21 ноября 2018, 18:43 [ «Аргументы Недели» ]
В Кемеровской области пожар произошел в торговом центре "Заря" в городе Новокузнецке. По предварительным данным, возгорание произошло в подвале ТЦ, расположенного по адресу ул. Вокзальная, 10а, корп.7. Из торгового центра эвакуировали людей.
На месте происшествия работают пожарные расчеты, спасатели, полиция и медики "скорой помощи". Движение автомобилей по улице Вокзальной, где горит торговый центр, перекрыто.
По данным регионального управления МЧС, возгорание произошло в подвальной части торгового центра. По оперативным данным, посетителей в здании не было, торговый центр в момент возникновения пожара не работал. Персонал эвакуирован.
По предварительной информации МЧС, пострадавших нет. Для ликвидации последствий возгорания привлечено около 70 человек личного состава Новокузнецкого пожарно-спасательного гарнизона, на месте работают 16 единиц техники.
В этот году, напомним, страшный пожар в торгово-развлекательном центре "Зимняя вишня" произошел 25 марта. В результате погибли 64 человека, большинство из которых дети.
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