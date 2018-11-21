На Кузбассе пожар бушует в торговом центре в Новокузнецке

В Кемеровской области пожар произошел в торговом центре "Заря" в городе Новокузнецке. По предварительным данным, возгорание произошло в подвале ТЦ, расположенного по адресу ул. Вокзальная, 10а, корп.7. Из торгового центра эвакуировали людей. Новый фигурант появился в деле о пожаре в ТЦ "Зимняя вишня"

На месте происшествия работают пожарные расчеты, спасатели, полиция и медики "скорой помощи". Движение автомобилей по улице Вокзальной, где горит торговый центр, перекрыто.

По данным регионального управления МЧС, возгорание произошло в подвальной части торгового центра. По оперативным данным, посетителей в здании не было, торговый центр в момент возникновения пожара не работал. Персонал эвакуирован.

По предварительной информации МЧС, пострадавших нет. Для ликвидации последствий возгорания привлечено около 70 человек личного состава Новокузнецкого пожарно-спасательного гарнизона, на месте работают 16 единиц техники.

В этот году, напомним, страшный пожар в торгово-развлекательном центре "Зимняя вишня" произошел 25 марта. В результате погибли 64 человека, большинство из которых дети.