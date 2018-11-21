Учитель из Северодвинска, избившая учеников скакалкой, отстранена от работы

Учительница физкультуры из Северодвинска, ударившая учеников школы скакалкой во время занятия, была отстранена от работы. Об этом в среду, 19 ноября, сообщила директор учебного заведения Елена Яркова.

Глава школы №19 отметила, что педагог три года преподавала физкультуру именно в этом учебном заведении. Известно, что женщина также работает в местном детском доме, передает ТАСС.

Известно, что в связи с инцидентом будет проведена проверка. Кроме того, в данной школе осуществят мониторинг соблюдения прав воспитанников. К настоящему моменту не сообщается, какое наказание грозит учительнице, которая решила таким методом наказать непослушных школьников.