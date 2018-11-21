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Самолет, сбивший человека в Шереметьево, получил повреждения
21 ноября 2018, 10:29 [ «Аргументы Недели» ]
Пассажирский самолет Boeing 737, сбивший молодого мужчину на взлетно-посадочной полосе в Шереметьево, получил повреждения. Об этом в среду, 21 ноября, сообщил представитель экстренных служб.
В настоящий момент специалисты устанавливают, насколько опасными являются данные повреждения для дальнейшей эксплуатации летательного аппарата, передает РИА "Новости".
Напомним, в минувший вторник стало известно, что тело 25-летнего гражданина Армении было найдено на взлетно-посадочной полосе московского аэропорта после взлета Boeing 737, следовавшего из Москвы в Афины. По факту случившегося сейчас проводится доследственная проверка.
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