Самолет, сбивший человека в Шереметьево, получил повреждения

Пассажирский самолет Boeing 737, сбивший молодого мужчину на взлетно-посадочной полосе в Шереметьево, получил повреждения. Об этом в среду, 21 ноября, сообщил представитель экстренных служб.

В настоящий момент специалисты устанавливают, насколько опасными являются данные повреждения для дальнейшей эксплуатации летательного аппарата, передает РИА "Новости".

Напомним, в минувший вторник стало известно, что тело 25-летнего гражданина Армении было найдено на взлетно-посадочной полосе московского аэропорта после взлета Boeing 737, следовавшего из Москвы в Афины. По факту случившегося сейчас проводится доследственная проверка.