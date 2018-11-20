В Бежецке Тверской области пропала 14-летняя девочка Полина Комарова. Девочка в понедельник, 19 ноября, не вернулась домой из школы. До настоящего времени ее местонахождение не установлено и о судьбе школьницы нет никакой информации.

Известно, что Полина в тот день в 15.00 ушла из школы, расположенной по улице Школьная, 24 и дома не появилась.

Школьницу ищут родители, полиция, волонтеры ВПСО "Сова".

Приметы пропавшей Полины Комаровой: рост 160 сантиметров, волосы светло-русые, глаза серые. Была одета: темно-синяя шапка, черная болоньевая куртка длиной по колено, черные брюки, кроссовки цвета хаки.

СК России проводит доследственную проверку по факту исчезновения несовершеннолетней девочки.