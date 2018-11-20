В Шереметьево на ВПП обнаружено тело мужчины

Тело мужчины обнаружено на взлетно-посадочной полосе столичного аэропорта "Шереметьево" после взлета направляющегося в Афины пассажирского самолета Boeing 737, экипаж которого сообщил об инциденте.

Экипаж пассажирского лайнера сообщил диспетчерам о предположительном столкновении с животным на взлетно-посадочной полосе аэропорта во время разгона самолета.

После получения сообщения на летном поле были найдены останки мужчины, сообщили РИА Новости в экстренных службах. Личность пострадавшего придется устанавливать по ДНК.