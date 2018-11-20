//новости 24СМИ
//Поп-новости
- 80-летняя Лидия Федосеева-Шукшина вышла замуж за 71-летнего Бари Алибасова
- Экс-супруге Джигарханяна вынесли приговор
- Максим Галкин рассекретил конфликт с Александром Масляковым
- Кинопродюсеры страхуются, на съемках будет работать координатор постельных сцен
//Новости news.net.finam.ru
//Сад и огород
//самое читаемое
//Происшествия 13+
В Кургане женщина с коляской провалилась в канализацию
20 ноября 2018, 19:37 [ «Аргументы Недели» ]
Следователи Кургана выясняют обстоятельства падения женщины с коляской, в которой находился двухлетний ребенок, в открытый канализационный колодец на припорошенной снегом дороге.
Об этом сегодня, 20 ноября, сообщило СУ СК по региону. Следователи дадут уголовно-правовую оценку действиям коммунальщиков, по ее итогам будет принято процессуальное решение.
Дама с ребенком шла домой по улице Пугачева в Восточном районе города, возвращаясь из магазина. Внезапно женщина провалилась в открытый люк, малыш, к счастью, не пострадал.
"Мне помогла женщина, которая шла сзади меня, я даже не успела ее поблагодарить. Я была на таких эмоциях. А если бы не она, сидела бы я сейчас в колодце", - рассказала порталу 45.ru Татьяна Ковалева.
Следователи осмотрели место падения женщины и коляски с 2-летним ребенком в открытый канализационный колодец, припорошенный снегом, на улице Пугачева в Кургане.— Следственный комитет (@sledcom_rf) 20 ноября 2018 г.
Опрашивается потерпевшая. С ее слов, у ребенка серьезных повреждений нет. Им будут назначены медицинские экспертизы pic.twitter.com/zH0BvSAP8v
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в "Мои источники" в Яндекс Новостях и мы позаботимся о том, чтобы вы читали только интересный и проверенный контентДобавить в «Мои Источники» в Яндекс Новостях
Обсудить наши публикации можно здесь:
//Подписаться на рассылку эксклюзива от АН
//В мире
Писатель обозначил форпост России против будущего плацдарма НАТО на Украине
//Новости СМИ2
//Политика
//Новости МирТесен
//В мире
В 16 регионах Украины из-за акций протеста перекрыто движение транспорта
//Общество
Сенатор раскритиковала журналистов, перевравших ее слова о пользе голодания
Певица Азиза сделала признание, как пережила убийство Талькова и потерю ребенка
//Спорт
Дзюба вошел в состав сборной России по футболу на матч со Швецией
//Новости партнеров
//Общество
В сети попало видео, как в Северодвинске учительница лупила детей скакалкой
//Здоровье
//Политика
В Кремле письмо американских сенаторов сочли давлением на Интерпол
//Общество
Почему приём мочегонных и слабительных приводит к различным заболеваниям?
//Общество
На Украине в ОБСЕ нашли брата российского кандидата на пост главы Интерпола
//Общество
Росстат: реальный доход россиян за октябрь увеличился на 4,3%
//Новости СМИ2
//В мире
США ввели санкции в отношении двух российских компаний и главы одной из них
//Общество
Как Борис Ельцин обманул Евгения Осина на 400 тысяч долларов
//Общество
ПФР наказал сотрудника, вызвавшего умершую пенсионерку за пособием на похороны
Кинопродюсеры страхуются, на съемках будет работать координатор постельных сцен
//Политика
МВД РФ предложило вернуть бессрочный вид на жительство в России
//Общество
Кошка угробила все нажитое в роскошном особняке популярного телеведущего
Жители Нью-Йорка стали свидетелями появления НЛО в небе над городом
//Общество
Эксперты оценили предложение штрафовать безработных за неуплату взносов
//Общество
Стало известно зачем на Донбассе силовики заставляют пачкать новые колеса
Настя Ивлеева и ее "мужские 15 сантиметров" получили престижную премию
Студентов Керченского политехнического колледжа вновь эвакуировали
Безработных в России предложили штрафовать за неуплату взносов
//Общество
//Здоровье
Опубликован список самых ранних симптомов наступающего микроинсульта мозга
//В мире
МВД: Прокопчук при избрании будет работать только в интересах Интерпола
//Наука
Космический «грузовик» Cygnus прибыл на МКС с мороженым и фруктами
//Общество
В сети обсуждают, как глава Карелии дал совет женщине с маленькими детьми
Резидент Comedy Соболев признался,что "семья Масляковых это телевизионная мафия"
//Общество
В Международной олимпиаде по астрономии и астрофизике Россия взяла 4 "золота"