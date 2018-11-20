В Кургане женщина с коляской провалилась в канализацию

Следователи Кургана выясняют обстоятельства падения женщины с коляской, в которой находился двухлетний ребенок, в открытый канализационный колодец на припорошенной снегом дороге.

Об этом сегодня, 20 ноября, сообщило СУ СК по региону. Следователи дадут уголовно-правовую оценку действиям коммунальщиков, по ее итогам будет принято процессуальное решение.

Дама с ребенком шла домой по улице Пугачева в Восточном районе города, возвращаясь из магазина. Внезапно женщина провалилась в открытый люк, малыш, к счастью, не пострадал.

"Мне помогла женщина, которая шла сзади меня, я даже не успела ее поблагодарить. Я была на таких эмоциях. А если бы не она, сидела бы я сейчас в колодце", - рассказала порталу 45.ru Татьяна Ковалева.



