Студентов Керченского политехнического колледжа вновь эвакуировали

Студентов Керченского политехнического колледжа вновь пришлось экстренно эвакуировать из-за сообщения о минировании. По горячим следам правоохранителям удалось задержать злоумышленников.

В правоохранительные органы поступил звонок о том, что здание учебного заведения заминировано. Экстренные службы оперативно эвакуировали студентов из учебного корпуса.

Немногим позже в Амурской области задержали четырех студентов, которые сообщили о якобы заминированных учебных заведениях Крыма. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по РК.

Студенты сознались в совершении ложных звонков о бомбах. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ст. 207 УК РФ ("Ложное сообщение об акте терроризма").