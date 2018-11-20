20 тысяч жителей Приморья остались без электричества

В городе Уссурийск Приморского края около 20,1 тысячи человек сегодня остались без электричества. Согласно последней информации Минэнерго РФ, это произошло из-за внезапных неполадок на подстанции.

Подчеркивается, что общая мощность отключенных потребителей составляет 7,0 МВт. В сообщении подчеркивается, что температура наружного воздуха в населенном пункте сейчас составляет около минус 3 градусов, передает днем во вторник, 20 ноября, РИА "Новости".

В настоящий момент специалисты проводят в Уссурийске аварийно-восстановительные работы. Пока не сообщается, когда именно в дома вернется свет.