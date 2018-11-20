//Новости marketgid
//новости 24СМИ
//Поп-новости
- У Ларисы Гузеевой жизнь, как у обычных людей: работа - дом
- Подписчики Бузовой отметили, что она невероятно похорошела
- Резидент Comedy Соболев признался,что "семья Масляковых это телевизионная мафия"
- Forbes опубликовал рейтинг самых высокооплачиваемых певиц мира
//Новости news.net.finam.ru
//Сад и огород
//самое читаемое
//Происшествия 13+
Под Челябинском закрыли школу из-за превышения родона, вызывающего рак легких
20 ноября 2018, 13:44 [ «Аргументы Недели» ]
В школе 18 города Златоуст Челябинской области обнаружено превышение уровня родона, который может вызывать рак легких. Уровень содержания вещества в спортзале оказался выше нормы в два раза.
Оказалось, что еще в марте 2017 года администрации школы было предложено устранить нарушения путем установки механической вентиляции и бетонной подушки под полом. Как сообщается на сайте 1obl.ru, данные предписания руководство проигнорировало.
На днях суд постановил приостановить работу учебного заведения на 90 суток. В минувший понедельник пристав ознакомил администрацию школы с постановлением о возбуждении исполнительного производства. В настоящий момент на входной двери в зал висит предупреждение об опасности.
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в "Мои источники" в Яндекс Новостях и мы позаботимся о том, чтобы вы читали только интересный и проверенный контентДобавить в «Мои Источники» в Яндекс Новостях
Обсудить наши публикации можно здесь:
//Подписаться на рассылку эксклюзива от АН
//Общество
Глава Карелии Парфенчиков дал совет женщине с маленькими детьми
//В мире
Писатель обозначил форпост России против будущего плацдарма НАТО на Украине
//Новости СМИ2
//В мире
Политолог рассказал, каковы шансы Украины помешать "Турецкому потоку"
//Новости МирТесен
//В мире
«Адмирал Макаров» и «Адмирал Эссен» провели учения в Средиземном море
Резидент Comedy Соболев признался,что "семья Масляковых это телевизионная мафия"
//Новости партнеров
//Общество
В Международной олимпиаде по астрономии и астрофизике Россия взяла 4 "золота"
//Общество
Вся жизнь – марафон или почему кенийцы непобедимы в забегах на длинные дистанции
//Общество
Девять самых вероятных вариантов гибели человечества перечислили специалисты
//Новости СМИ2
//Культура
//Туризм
Живут же люди! "Джамбо" Кения! Бегуны, "пуле-пуле" и колыбель человечества
//Общество
//Общество
На Донбассе исчез автор статьи про предателя среди военного командования
Раскрыто содержание предсмертных записок депутата Алексея Клешко
//В мире
В Испании 45 человек пострадали при крушении поезда из-за оползня
В снегу у дома в Омске нашли полуторагодовалую девочку без верхней одежды
Мужчина скончался от сердечного приступа в здании ГИБДД в Уфе
//В мире
//В мире
Москва на Украинских выборах делает ставку на Юлию Тимошенко?
//В мире
//В мире
//В мире
В ДНР узнали о панике в Киеве из-за разоблачения Донецком агрессивных планов ВСУ
//В мире
Эксперт прокомментировал заявление Могерини по ситуации в Азовском море
//Общество
//Общество
//В мире
Бывший израильский разведчик назвал угрозу существованию украинского государства