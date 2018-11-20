Под Челябинском закрыли школу из-за превышения родона, вызывающего рак легких

В школе 18 города Златоуст Челябинской области обнаружено превышение уровня родона, который может вызывать рак легких. Уровень содержания вещества в спортзале оказался выше нормы в два раза.

Оказалось, что еще в марте 2017 года администрации школы было предложено устранить нарушения путем установки механической вентиляции и бетонной подушки под полом. Как сообщается на сайте 1obl.ru, данные предписания руководство проигнорировало.

На днях суд постановил приостановить работу учебного заведения на 90 суток. В минувший понедельник пристав ознакомил администрацию школы с постановлением о возбуждении исполнительного производства. В настоящий момент на входной двери в зал висит предупреждение об опасности.