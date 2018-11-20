В Якутии перевернулся автобус с детьми

В Якутии перевернулся автобус, перевозивший школьников. Согласно последней информации, дорожно-транспортное происшествие случилось в минувший вторник, 19 ноября, между селами Чурапча и Мындагай.

В СК отметили, что на трех сидениях транспортного средства не было ремней безопасности. Известно, что автобус перевернулся и вылетел в кювет. В момент аварии в салоне находились шестеро детей и два педагога. Как сообщает ИА YakutiaMedia, один школьник был экстренно доставлен в хирургическое отделение Чурапчинской ЦРБ.

Подчеркивается, что на автобусе, перевозившем детей, не было никаких опознавательных знаков или надписей. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.