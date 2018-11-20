Раскрыто содержание предсмертных записок депутата Алексея Клешко

Источники раскрыли содержание предсмертных записок вице-спикера красноярского Заксобрания и журналиста Алексея Клешко, погибшего утром 19 ноября. Записи были найдены в его квартире и кабинете. В Красноярске погиб вице-спикер заксобрания края Алексей Клешко

В своих записях Алексей Клешко указывает, что не чувствует себя в состоянии пережить смерть матери, и просит никого не винить в собственной смерти. Также погибший уточняет, что не хотел бы пышных похорон.

Почерковедческая экспертиза подтвердила, что записи были сделаны рукой Алексея Клешко. Текст написал человек, находившийся в состоянии тяжелейшей депрессии, уточнили специалисты.

Тело Алексея Клешко было обнаружено утром 19 ноября около подъезда его дома. Камеры видеонаблюдения у подъезда зафиксировали момент падения тела. Похороны депутата Алексея Клешко состоятся 22 ноября, сообщают «Новости ТВК».