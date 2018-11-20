В снегу у дома в Омске нашли полуторагодовалую девочку без верхней одежды
20 ноября 2018, 12:31 [ «Аргументы Недели» ]
У подъезда одного из жилых домов в Омске в снегу была найдена полуторагодовалая девочка без верхней одежды. Согласно последней информации, ребенка увидел местный житель, который и вызвал полицию.
Впоследствии выяснилось, что девочка выпала из открытого окна квартиры на втором этаже. На столе в жилом помещении нашли записку, написанную матерью ребенка, в которой подчеркивается, что она отказывается от всех своих четырех детей, передает ИА «Омскрегион».
Известно, что найденную в снегу малышку отправили в больницу. У нее были диагностированы множественные ушибы головы и грудной клетки. В настоящий момент мать девочки разыскивают.