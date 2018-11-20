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Мужчина скончался от сердечного приступа в здании ГИБДД в Уфе
20 ноября 2018, 12:18 [ «Аргументы Недели» ]
В Уфе мужчина скончался от сердечного приступа в здании регистрационного отдела ГИБДД Башкирии. Соответствующую информацию утром во вторник, 20 ноября, предоставили сотрудники СУСК по региону.
Происшествие случилось на проспекте Октября в городе. Согласно последним данным, мужчине внезапно стало плохо, а через некоторое время он скончался. Как сообщает сегодня РИА "Новости", ранее местный житель страдал от сердечно-сосудистых заболеваний.
Для установления точной причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза. Процессуальное решение будет принято по результатам проверки.
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