Мужчина скончался от сердечного приступа в здании ГИБДД в Уфе

В Уфе мужчина скончался от сердечного приступа в здании регистрационного отдела ГИБДД Башкирии. Соответствующую информацию утром во вторник, 20 ноября, предоставили сотрудники СУСК по региону.

Происшествие случилось на проспекте Октября в городе. Согласно последним данным, мужчине внезапно стало плохо, а через некоторое время он скончался. Как сообщает сегодня РИА "Новости", ранее местный житель страдал от сердечно-сосудистых заболеваний.

Для установления точной причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза. Процессуальное решение будет принято по результатам проверки.