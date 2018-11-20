При пожаре в подмосковной квартире погибли пожилые супруги

В ходе пожара в одной из квартир в Дмитровском районе Подмосковья погибли пожилые супруги. Об этом сообщила представитель Главного следственного управления СК по Московской области Ольга Врадий.

Происшествие случилось накануне на Советской улице. В процессе ликвидации возгорания были найдены тела двух человек. Впоследствии оказалось, что это 79-летний владелец квартиры и его 70-летняя жена. Как уточняет ТАСС, супруги регулярно распивали алкоголь.

Не исключено, что пламя вспыхнуло из-за непотушенной сигареты. Специалисты в настоящий момент устанавливают точные причины случившегося.