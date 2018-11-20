В Подмосковье произошло ДТП с четырьмя автомобилями, пятеро пострадавших

Утром во вторник, 20 ноября, в Московской области случилось дорожно-транспортное происшествие с участием четырех автомобилей. Согласно последней информации источников, авария произошла в Кашире.

Представитель экстренных служб региона отметил, что четыре легковых машины столкнулись в районе Привокзальной площади на улице Ильича. В результате случившегося пострадали пять человек, седи которых трое взрослых и два ребенка, передает сегодня РИА "Новости".

В настоящий момент на месте аварии работают специалисты, которые устанавливают все обстоятельства происшествия. Пока не сообщается, кто стал виновником ДТП.