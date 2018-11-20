В Екатеринбурге пьяный таксист попал в аварию и продолжил пить после ДТП

В Екатеринбурге пьяный водитель такси стал виновником серьезной аварии, покалечил своего пассажира, а после ДТП продолжил пить алкоголь возле автомобиля инспектора Дорожно-патрульной службы.

Машина такси двигалась по улице Уральских Рабочих. В какой-то момент водитель не справился с управлением и на довольно высокой скорости наехал на бордюр. Из-за этого автомобиль четыре раза перевернулся. Пассажир получил травму шеи, а сам шофер не пострадал, передает URA.RU.

Виновник аварии категорически отказался от медосвидетельствования. Решение о наказании водителя будет впоследствии принимать суд.