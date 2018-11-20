На западе Москвы сгорел автобус, прибывший из Владимирской области. Представитель экстренных служб столицы отметил, что в настоящий момент движение транспорта на месте случившегося затруднено.

Автобус по неустановленной причине сгорел неподалеку от дома номер 8 на Боровском шоссе в направлении области, передает утром во вторник, 20 ноября, РИА "Новости".

Подчеркивается, что на месте сейчас работают специалисты, которые выясняют, что именно привело к возгоранию. Данных о пострадавших в ходе происшествия пока не поступало.

Водителям рекомендуют выбирать пути объезда.