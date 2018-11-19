Браудер мог отравить Магнитского

Сообщники финансиста и инвестора, основателя фонда Hermitage Capital Уильяма Браудера Сергей Магнитский, Валерий Курочкин, Октай Гасанов, Сергей Коробейников могли скончаться от отравления химическим веществом.

Генпрокуратура РФ предполагает, что возможно начало нового расследования по факту смерти аудитора Сергея Магнитского, работавшего в фонде Уильяма Браудера, и скончавшегося в московском СИЗО в 2009 году.

19 ноября на брифинге в Генпрокуратуре было объявлено, что Магнитский и еще трое мужчин, возможные соучастники Браудера, могли быть убиты "диверсионными химическими веществами с соединениями алюминия".

В надзорном ведомстве считают, что Магнитского, Курочкина, Гасанова и Коробейникова могли устранить, чтобы не дать им дать показания против Браудера, - сообщает РИА Новости. По данным СКР, 37-летний Магнитский скончался от острой сердечной недостаточности, отека мозга и легких, возникших из-за осложнения двух его хронических заболеваний: кардиомиопатии на фоне сахарного диабета и гепатита. Его адвокат заявлял, что у его подзащитного был панкреонекроз (деструктивное заболевание поджелудочной железы), но неоднократные просьбы провести обследование остались без ответа.

Представитель ведомства Михаил Александров сообщил, что анализ материалов, полученных из тел Курочкина, Коробейникова, Гасанова и Магнитского, позволяет сделать вывод, что у погибших имелись прижизненные признаки хронического отравления токсичным водорастворимым соединением алюминия, полученного перорально.