В Красноярске погиб вице-спикер заксобрания края Алексей Клешко

В Красноярске в понедельник, 19 ноября, погиб известный тележурналист, первый вице-спикер законодательного собрания Красноярского края Алексей Клешко. Клешко было 48 лет. Тело депутата под окнами дома, где жил Клешко, обнаружили его соседи. Люди вызвали полицию.

На данный момент известно, что красноярский парламентарий ушел из жизни добровольно. Установлено, что в квартире Клешко перед смертью находился один. Семьи, детей у него не было. Мать, к которой он был очень привязан, умерла несколько лет назад, - сообщается на сайте "Новой газеты".

По сведениям красноярского следкома, Алексей Клешко оставил несколько предсмертных записок. Коллеги, товарищи, университетские преподаватели мужчины и продолжавшие с ним общаться до последнего времени, отказываются верить в самоубийство.

По данным 360tv, ссылающегося на источники в органах, незадолго до трагедии с мобильного депутата отправили сообщение: "Прошу похоронить без почестей".

В последнем посте в Facebook 17 ноября Клешко опубликовал фотографии из Свято-Успенского мужского монастыря: "Был на вечерней службе в храме в честь иконы Божией Матери «Всецарица» Успенского монастыря. Как здесь душевно, строго и тепло!"