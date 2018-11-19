75-летний солист "Поющих гитар" Валерий Ступаченко вместе с 63-летней женой Верой вчера вечером возвращались домой из магазина в Петербурге. Супруги начали переходить дорогу по пешеходному переходу.

Как вдруг послышался рев мотора и прямо на них вылетел автомобиль. Водитель с места ДТП исчез. Валерий Ступаченко и его жена получили серьезные травмы и были госпитализированы в больницу.

Продюсер "Поющих гитар" Сергей Дронов просит очевидцев обратиться в полицию: "Помогите найти ублюдка!"