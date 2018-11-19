Спикер Совфеда Валентина Матвиенко пришла на работу в гипсе
19 ноября 2018, 13:26 [ «Аргументы Недели» ]
В понедельник, 19 ноября, спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко появилась на слушаниях по нацпроекту "Здравоохранение" с гипсом на ноге. Политик рассказала, как получила данную травму.
Оказалось, что нога была повреждена во время занятий спортом. Матвиенко подчеркнула, что ей придется ходить в гипсе около трех недель, передает РИА "Новости".
Спикер Совета Федерации решила пошутить и заявила, что вызвала на слушания главного доктора, который заявил, что Валентина Ивановна "будет жить". Уточняется, что Матвиенко имела в виду министра здравоохранения России Веронику Скворцову, сидевшую рядом с ней.
Воспитатель тигров Михаил Зарецкий (Документальный фильм)
Понравилась публикация? Поддержите издание!5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]
*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес