Спикер Совфеда Валентина Матвиенко пришла на работу в гипсе

В понедельник, 19 ноября, спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко появилась на слушаниях по нацпроекту "Здравоохранение" с гипсом на ноге. Политик рассказала, как получила данную травму.

Оказалось, что нога была повреждена во время занятий спортом. Матвиенко подчеркнула, что ей придется ходить в гипсе около трех недель, передает РИА "Новости".

Спикер Совета Федерации решила пошутить и заявила, что вызвала на слушания главного доктора, который заявил, что Валентина Ивановна "будет жить". Уточняется, что Матвиенко имела в виду министра здравоохранения России Веронику Скворцову, сидевшую рядом с ней.