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Спикер Совфеда Валентина Матвиенко пришла на работу в гипсе

19 ноября 2018, 13:26 [ «Аргументы Недели» ]

Спикер Совфеда Валентина Матвиенко пришла на работу в гипсе
фото: globallookpress.com

В понедельник, 19 ноября, спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко появилась на слушаниях по нацпроекту "Здравоохранение" с гипсом на ноге. Политик рассказала, как получила данную травму.

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Оказалось, что нога была повреждена во время занятий спортом. Матвиенко подчеркнула, что ей придется ходить в гипсе около трех недель, передает РИА "Новости".

Спикер Совета Федерации решила пошутить и заявила, что вызвала на слушания главного доктора, который заявил, что Валентина Ивановна "будет жить". Уточняется, что Матвиенко имела в виду министра здравоохранения России Веронику Скворцову, сидевшую рядом с ней.

 

 

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