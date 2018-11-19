В Петербурге вандалы испортили мемориальную блокадную надпись на Невском

На Невском проспекте в Санкт-Петербурге неизвестные вандалы закрасили белой краской мемориальную надпись времен блокады. В администрации Центрального района города уже подтвердили данный факт.

Речь идет о надписи "Граждане! При артобстреле эта сторона улицы наиболее опасна", которая осталась на доме номер 14 по Невскому. Как сообщает ТАСС, на днях эту табличку уже пытались испортить при помощи масляной краски. На этот раз может потребоваться реставрация.

Подчеркивается, что данные надписи призваны напоминать современным петербуржцам об условиях, в которых город жил с 8 сентября 1941 года по 27 января 1944 года.