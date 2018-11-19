В Краснодарском крае охотник случайно застрелил приятеля

В Краснодарском крае мужчина случайно застрелил своего друга во время охоты. Согласно последней информации источников, происшествие случилось в заливе Чайкинская Замануха в Темрюкском районе.

Известно, что 49-летний охотник выстрелил по взлетевшим птицам и случайно попал в своего приятеля – 46-летнего жителя Геленджика. Мужчина скончался на месте от полученного тяжелого ранения, передает в понедельник, 19 ноября, портал "Кубанские новости".

Впоследствии сотрудниками правоохранительных органов были изъяты три ружья, десять патронов, а также шесть гильз. Устанавливаются обстоятельства случившегося.