Тело школьника нашли в подъезде жилого дома в Челябинске
19 ноября 2018, 08:48 [ «Аргументы Недели» ]
Тело школьника было обнаружено в подъезде одного из жилых домов Челябинска. Согласно последней информации осведомленных источников, страшная находка была сделана в минувшую субботу, 17 ноября.
Известно, что тело подростка 2003 года рождения находилось в подъезде пятиэтажки, расположенной на проспекте Победы, передает сегодня URA.RU.
Сотрудники местных правоохранительных органов утверждают, что следов насильственной смерти на теле мальчика обнаружено не было. Другие подробности ЧП пока не приводятся. Специалисты выясняют, что именно привело к кончине школьника, а также устанавливают, почему он находился в подъезде.
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