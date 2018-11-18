В Махачкале сотрудник Росгвардии погиб от руки чемпиона мира по рукопашному бою
18 ноября 2018, 12:21 [ «Аргументы Недели» ]
Сотрудник Росгвардии минувшей ночью погиб в перестрелке, пытаясь предотвратить драку в Махачкале. Об этом сообщили сегодня в пресс-службе управления ведомства по республике Дагестан.
Один из участников конфликта, произошедшего в ночном клубе "Best" расстрелял своих оппонентов и скрылся с места преступления. В настоящий момент его разыскивают правоохранительные органы.
Ответным огнем сотрудник Росгвардии ранил стрелявшего, но сам получил смертельное ранение. По имеющейся информации, первым стрелявшим является чемпион мира по рукопашному бою.
Второй пострадавший в перестрелке экстренно был доставлен в Республиканский ортопедо-травматологический центр. Раненый находится в тяжелом состоянии, "но в сознании", пишет "Коммерсантъ".
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