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В США два человека погибли при падении самолета времен ВОВ
18 ноября 2018, 08:58 [ «Аргументы Недели» ]
Истребитель времен Второй мировой войны разбился в американском городе Фредериксберг, штат Техас. Как сообщил телеканал KXAN, в результате происшествия погибли два человека.
Истребитель North American P-51 Mustang упал на автомобили, припаркованные на стоянке. Два человека, находившиеся в момент катастрофы на борту воздушного судна, погибли.
По информации некоторых американских СМИ, при падении истребитель повредил также несколько транспортных средств. Причину крушения самолета выясняют специалисты.
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