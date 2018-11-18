В США два человека погибли при падении самолета времен ВОВ

Истребитель времен Второй мировой войны разбился в американском городе Фредериксберг, штат Техас. Как сообщил телеканал KXAN, в результате происшествия погибли два человека.

Истребитель North American P-51 Mustang упал на автомобили, припаркованные на стоянке. Два человека, находившиеся в момент катастрофы на борту воздушного судна, погибли.

По информации некоторых американских СМИ, при падении истребитель повредил также несколько транспортных средств. Причину крушения самолета выясняют специалисты.