Более тысячи человек пропали без вести при пожарах в Калифорнии

Более одной тысячи человек пропали без вести при крупнейшем пожаре в Калифорнии. Об их судьбе ничего неизвестно. Шериф округа Бьютт Кори Хонеа сообщил новые данные о жертвах пожара. Количество жертв пожаров в Калифорнии превысило 65 человек

По данным шерифа, за минувшие сутки в округе Бьютт были обнаружены тела восьми человек, и на данный момент подтверждена гибель 74 человек, - передает ТАСС.

Калифорнийские власти отмечают, что сведения о пропавших без вести людях не достоверна, так как информация о людях с одинаковыми именами или фамилиями может дублироваться.

Бушующий на севере Калифорнии пожар признан самым разрушительным в истории этого американского штата. По последним данным, площадь возгорания превышает 566 квадратных километров. Огонь уже уничтожил более 11,8 тысяч строений, включая 9,7 тысяч жилых домов. Пострадали виллы знаменитостей.