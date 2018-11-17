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Более тысячи человек пропали без вести при пожарах в Калифорнии
17 ноября 2018, 17:41 [ «Аргументы Недели» ]
Более одной тысячи человек пропали без вести при крупнейшем пожаре в Калифорнии. Об их судьбе ничего неизвестно. Шериф округа Бьютт Кори Хонеа сообщил новые данные о жертвах пожара.
По данным шерифа, за минувшие сутки в округе Бьютт были обнаружены тела восьми человек, и на данный момент подтверждена гибель 74 человек, - передает ТАСС.
Калифорнийские власти отмечают, что сведения о пропавших без вести людях не достоверна, так как информация о людях с одинаковыми именами или фамилиями может дублироваться.
Бушующий на севере Калифорнии пожар признан самым разрушительным в истории этого американского штата. По последним данным, площадь возгорания превышает 566 квадратных километров. Огонь уже уничтожил более 11,8 тысяч строений, включая 9,7 тысяч жилых домов. Пострадали виллы знаменитостей.
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