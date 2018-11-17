СМИ: новорожденного похитили в одной из больниц Санкт-Петербурга

В одной из больниц Санкт-Петербурга похитили новорожденного ребенка. Согласно последней информации, о краже младенца сообщила его мать, которая является уроженкой страны ближайшего зарубежья.

В полиции сообщили, что женщина рожала в клинике, расположенной в Московском регионе, по чужим документам. Через два месяца после рождения ребенку понадобилось лечение в больнице.

Как уточняют источники местных СМИ, злоумышленники якобы отобрали новорожденного у родительницы прямо в стенах медучреждения. Есть версия, что ребенка забрала женщина, которая значится его матерью по документам. Специалисты устанавливают все обстоятельства случившегося.