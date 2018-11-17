В Якутии восемь человек унесло в море Лаптевых на отколовшейся льдине

В море Лаптевых на льдине унесло восемь якутских оленеводов. Соответствующую информацию днем в субботу, 17 ноября, предоставили сотрудники пресс-службы Главного управления МЧС России по Якутии.

Известно, что сегодня утром мужчины отправились на рыбалку. Через некоторое время при помощи спутникового телефона они сообщили, что их вынесло в море на льдине. Согласно последней информации, оленеводы смогли передать свои координаты, передает РИА "Новости".

Спасатели Арктического комплексного аварийно-спасательного центра МЧС России в ближайшее время приступят к поисково-спасательным работам.