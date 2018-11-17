Пожар на НПЗ в Капотне потушен

Пожар на Московском нефтеперерабатывающем заводе в Капотне к настоящему моменту потушен. Соответствующую информацию в субботу, 17 ноября, предоставили сотрудники пресс-службы МЧС России по столице.

Согласно последним данным, предварительной причиной возгорания на НПЗ считается деформация печи крекинговой установки, передает ТАСС

Отметим, что пожарным удалось локализовать пламя к 10.17 по московскому времени. На месте работали более 160 человек, а также около 30 единиц техники. Информации о пострадавших в результате возгорания не поступало. Специалисты устанавливают все обстоятельства случившегося.