Сотрудник полиции в Ульяновске насмерть сбил человека

В Ульяновске сотрудник полиции, находившийся за рулем ВАЗ – 217030, насмерть сбил человека. Согласно последней информации, в отношении оперуполномоченного УМВД по региону возбуждено уголовное дело.

Авария произошла накануне в Засвияжском районе Ульяновска. Водитель выехал на встречную полосу, заехал на тротуар, где стоял пешеход. Мужчина получил травмы, несовместимые с жизнью, и скончался на месте, передает РИА "Новости".

В СУ СК в субботу, 17 ноября, отметили, что назначены автотехническая и медицинская судебные экспертизы. Кроме того, в настоящий момент решается вопрос об избрании меры пресечения для виновника ДТП. Полицейский, получивший травмы различной степени тяжести, сейчас находится в больнице.