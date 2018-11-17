На нефтеперерабатывающем заводе в Москве вспыхнул пожар

На Московском нефтеперерабатывающем заводе в Капотне вспыхнул пожар. Представитель экстренных служб столицы утром в субботу, 17 ноября, отметил, что загорелись установка крекинга и печь дожига.

Были зафиксированы два очага горения, высота которых составляла не менее 10 метров. Расстояние между ними достигает 50 метров. Пожарные присвоили возгоранию второй ранг.

Как сообщает РИА "Новости", на месте случившегося в настоящий момент работают более ста спасателей, а также 30 единиц техники. Движение в районе НПЗ затруднено. Уточняется, что существует угроза перехода пламени на другие объекты, которые находятся неподалеку.