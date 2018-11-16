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Видео водителя Maybach, попавшего утром в ДТП на Кутузовском проспекте
16 ноября 2018, 22:29 [ «Аргументы Недели» ]
В Москве в пятницу, 16 ноября, утром серьезное ДТП произошло с участием автомобилей Maybach и Hyundai Solaris на Кутузовском проспекте. За рулем Hyundai находился таксист. Он погиб. На автомобиле Maybach установлен видеорегистратор.
На кадрах видно, что виновником лобового столкновения был водитель Hyundai. Столкновение двух машин произошло в районе съезда на Староможайское шоссе. Maybach двигался по свободной крайней левой полосе, когда на встречную полосу вылетело такси с женщиной- пассажиркой.
Женщина пострадала и с травмами была доставлена в больницу. Жизнь таксиста врачам спасти не удалось. По словам водителя Maybach, он двигался из центра Москвы в область с разрешенной на этом участке скоростью. Он пытался предотвратить столкновение как мог. После аварии потом собирал документы водителя Hyundai, разбросанные по всей трассе, нашел телефон таксиста и там увидел заказ на "Яндекс.Такси", - сообщается на сайте телеканала 360.
Причины ДТП устанавливает полиция. Есть версия, что водитель Hyundai потерял управление машиной из-за сердечного приступа.
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