В квартире в Москве обнаружили мумию женщины

В Москве мумифицированное тело пожилой женщины обнаружено в квартире жилого дома по улице Генерала Тюленева. Тело пенсионерки обнаружили накануне. По данному факту Главным следственным управлением Следственного комитета России по городу Москве организовано проведение доследственной проверки.

В ходе осмотра места происшествия видимых следов, свидетельствующих о криминальном характере смерти, не обнаружено.

По данным СКР, в настоящее время следователи проводят проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств и причин произошедшего. Назначена судебно-медицинская экспертиза. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.