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В квартире в Москве обнаружили мумию женщины
16 ноября 2018, 19:48 [ «Аргументы Недели» ]
В Москве мумифицированное тело пожилой женщины обнаружено в квартире жилого дома по улице Генерала Тюленева. Тело пенсионерки обнаружили накануне. По данному факту Главным следственным управлением Следственного комитета России по городу Москве организовано проведение доследственной проверки.
В ходе осмотра места происшествия видимых следов, свидетельствующих о криминальном характере смерти, не обнаружено.
По данным СКР, в настоящее время следователи проводят проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств и причин произошедшего. Назначена судебно-медицинская экспертиза. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
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