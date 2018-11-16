В больницу попала девушка, упавшая при выходе из вагона московского метро

В больницу попала девушка, которая упала при выходе из вагона московского метро. Согласно последней информации, происшествие случилось на станции "Ленинский проспект" Калужско-Рижской линии.

Пресс-секретарь УВД на московском метрополитене Алексей Мышляев сообщил, что утром 21-летняя москвичка оступилась, попала ногой между вагоном и краем платформы и упала. Как уточняет РИА "Новости", другие пассажиры помогли ей подняться и вызвали медиков.

Известно, что девушка получила перелом шейки бедра. Подчеркивается, что она упала по собственной неосторожности, ее никто не толкал.