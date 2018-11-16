Водитель иномарки насмерть сбил ребенка на северо-западе Москвы и скрылся

На северо-западе Москвы водитель иномарки насмерть сбил мальчика и скрылся с места ДТП. Соответствующую информацию в пятницу, 16 ноября, предоставила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Установлено, что автомобиль двигался на запрещающий сигнал светофора по улице Барышиха в Москве и сбил на регулируемом пешеходном переходе одиннадцатилетнего ребенка. Мальчик получил травмы, несовместимые с жизнью, а водитель уехал, передает сегодня РИА "Новости".

В СЗАО был введен план "Перехват", в рамках которого была остановлена машина под управлением 54-летнего жителя Подмосковья. Полиция задержала подозреваемого, в настоящий момент он находится под домашним арестом.