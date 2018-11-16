В Сочи пьяного дебошира сняли с борта самолета

В аэропорту Сочи сотрудники транспортной полиции сняли с борта самолета пьяного дебошира. Официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила в пятницу, что воздушное судно прибыло из Москвы.

Пьяный 54-летний пассажир нарушал общественный порядок, нецензурно выражался и игнорировал замечания бортпроводников, передает РИА "Новости".

Полицейские встретили дебошира у трапа и доставили его в дежурную часть. После этого было проведено медосвидетельствование, которое подтвердило, что человек находился в состоянии алкогольного опьянения. В отношении пассажира возбуждено дело об административном правонарушении сразу по нескольким статьям: "Мелкое хулиганство", "Нарушение правил поведения граждан на железнодорожном, воздушном или водном транспорте", а также "Появление в общественных местах в состоянии опьянения".